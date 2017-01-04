八仙塵爆案董座不起訴 受害人二度聲請再議
2017-01-04 13:58
〔即時新聞／綜合報導〕2015年6月27日八仙塵爆案釀成15死483傷，彩色派對主辦人呂忠吉被依業務過失致死罪，一審被判4年10月徒刑，但八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎等8人則不起訴。對此，塵爆被害人及家屬聲請再議成功，讓高檢署將全案二度發回，士林地檢署昨完成分案，重啟調查。
綜合媒體報導，士林地檢署對陳柏廷等8人不起訴之處分，理由為八仙與呂忠吉僅為租賃場地的關係，並無合作之實，而塵爆發生之原因為現場粉塵受高溫電腦燈引燃，與八仙樂園場地沒有關係。
對於陳柏廷等8人不起訴之處分，塵爆被害人與家屬不服，聲請再議，去年4月獲准，全案發回士林地檢署續查近半年，同年10月二度將8人不起訴，被害人及家屬仍無法接受，二度聲請再議，高檢署於是再度發回士林地檢署重查。
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