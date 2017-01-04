物「龜」原主！ 桃警追到新竹尋回「阿弟」

寵物龜「阿弟」走失，桃園警一路追到新竹物「龜」原主。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2017-01-04 13:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市羅姓女子1月2日到龍潭警分局龍潭派出所報案，所飼養的蘇卡達象龜「阿弟」於元旦中午失失，羅女不斷懇求警方能幫忙尋找，警員黃榮裕安撫羅女情緒，一方面找尋有無烏龜遺失的相關蹤跡，終於昨晚在新竹縣新埔鎮找回羅女心愛的寵物龜，物「龜」原主。

羅女向警方表示，所飼養蘇卡達象龜「阿弟」已有2年多，早已視為家人，走失後她心急請求警方幫忙，龍潭派出所員警於民宅及沿路調閱過濾數十支監視器後，發現羅女是在經過龍潭區東龍路時和「阿弟」走失，後來被路人撿起。

受理的警員黃榮裕，本來以為找到路人就能找到「阿弟」，沒想到路人說撿到後，就交給傳統市場攤商，看看有無人領取，警方帶著羅女至傳統市場找尋，未料攤商僅有每週六、日才有擺攤，羅女原本喜悅的心情又瞬間掉入谷底。

黃員見羅女憂傷又失落，利用勤餘之際，鍥而不捨在市場附近詢問，昨晚總算在新竹縣新埔鎮找到了該攤商，並由羅女提供照片比對後，確認找回「阿弟」，讓人、龜開心團圓。