負心人亂丟黃金蟒？鄉民嚇傻直呼佛號
該黃金蟒直徑約10公分、長210公分、重量5公斤，非常「大尾」。（記者陳彥廷翻攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕「阿娘威阿，阿彌陀佛，真正驚死人」！若在暗夜有條直徑約10公分、長210公分、重量5公斤的巨蟒從你腳上「輾過」，冰冰涼涼的感覺讓再有膽的人也必定驚聲尖叫，終身難忘！
屏東縣政府消防局新園分隊日前在晚間接獲民眾報案，指鹽龍路1間工廠內有蛇出沒，消防人員廖柏勛與役男趙彥皓立即攜帶捕蛇器具前往處理。到場後，只見報案人不斷重複喊著「拜託恁拜託恁、阿彌陀佛阿彌陀佛」，連消防員都差點被驚嚇過度的報案人嚇傻。
消防人員先安撫他的緊張情緒，隨後在其帶領下前往廠區一處堆放雜物的「案發地點」，強力燈光一照，赫然發現1條異常大尾的長蛇，渾身金黃色鱗片，滑順閃著光芒，伴隨白色不規則條紋，色澤閃耀奪目絢爛無比，這才發現大蛇是黃金蟒，任務瞬間從「捕蛇」提升為「擒蟒」，而原本帶來的捕蛇夾，面對如此令人望而生畏的龐然大物，攜帶的蛇夾已無法發揮功能，捕捉更可能造成黃金蟒與人員受傷。
而黃金蟒也感受到有危機降臨，開始逃竄，還吐信不斷發出低沉嘶嘶聲，消防人員絲毫不敢大意，靈機一動，現場就地取材，以粗壯簡易木棍充當蟒鉤來控制牠行進方向，並打開蛇網配合手電筒燈光照射網底處，利用趨光性吸引該蟒蛇，還要用和緩語氣安撫誘導並以手心順蟒鱗而摸。
「還要循循善誘才進網！」，消防人員笑稱，當時他們不斷向牠道德勸說「我們是來救你的，要乖乖喔」，而蟒蛇彷彿聽得懂人話，果真緩慢地扭動身軀順網而入，但因體型過於龐大，身體有一部份在消防人員輔助下才勉強入網，在耗費約1個小時左右才完成任務。
實際量測該黃金蟒直徑約10公分、長210公分、重量5公斤，非常「大尾」又「大咖」，研判應該是附近民眾所飼養，會在外面「逛大街」有可能因飼主疏忽大意而讓牠逃脫或是棄養所致，也已委請該村村長廣播協尋飼主認領。
報案人事後向消防人員表示，當時在進行例行廠區巡邏，在走動過程中突然明顯感覺到有一股重量壓在腳上還有股涼意直上心頭，定神一看差點被嚇死，一條龐然大物正從腳上「輾過」，所幸沒有被牠咬傷，也非常感謝消防人員到場後正確判斷成功「擒蟒」，若沒有及時發現讓牠竄入民宅，後果堪慮。
消防人員則說明，動物救援實非屬消防職責與專業，且動物有獸性，性情難掌控，需由受過專業訓練人員來處理更為妥適，爾後有此類情形，務必要向鄉公所或其他專責機關（例如：農業單位）提出申請尋求協助，把救災人力資源留給更需要的鄉親，讓「專業歸位，專責處理」。
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