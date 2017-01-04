男子宿醉駕車肇事 法院竟判無罪

2017-01-04 13:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕呂姓男子駕車不慎追撞前方機車排氣管，因酒測值達每公升0.24毫克，雖未達0.25毫克（公共危險罪刑責法定標準值），檢方仍以呂肇事為由，依公共危險罪起訴，但法院審理認為，檢方未舉證呂肇事時已達「不能安全駕駛程度」，判他無罪。

主任檢察官鍾曉亞指出，呂某在檢察官偵訊時，坦承酒駕對肇事有影響，但到法院審理時卻翻供，檢方會在收到判決書後上訴。

判決指出，呂姓男子去年9月間，與友人在基隆市某KTV喝酒，隔天上午近8時許，他駕車行經東信路258巷前等紅綠燈時，追撞王女騎的機車，經警員到場酒測，呂的酒測值達每公升0.24毫克。

檢察官調查後認定，呂酒測值雖未達0.25毫克，但他肇事，仍依公共危險罪起訴。

法院調查，呂追撞王女的機車時，力道並不大，王女用腳撐住，機車緩緩倒下，王女並未受傷。

到場警方證稱，他到場時沒有聞到呂某身有酒味，且其意識清楚，所以未對他施測行為操控能力檢測。

法院認為，呂酒測值未達0.25，未構成公共危險罪，檢方僅依呂在偵訊時，自承酒駕對肇事有影響的口供，並未舉證呂肇事當時精神狀態，已達不能安全駕駛程度，因此判呂無罪。