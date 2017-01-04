國5出現小豬 一度「拒捕」引起騷動

2017-01-04 13:06

［記者江志雄／宜蘭報導］國道5號南下車道44.4公里，接近羅東交流道處，今天上午11點15分有隻豬倒在外側車道路肩，高公局頭城工務段獲報後載回暫置，國九隊研判從運豬貨車上掉下來，正在調閱監視畫面，希望儘早把小豬交給失主。

事發當時，開車路過駕駛人，目睹有隻毛豬在國五路面走動，紛紛放慢車速，並通報國九隊處理，警方到場時，豬倒在路邊休息，執勤警員啟動交管，避免小豬亂竄造成意外，高公局頭城工務段人員捕捉時，豬隻亂跑「拒捕」，不時發出叫聲，引起騷動。

高公局人員與警方通力合作，費了九牛二虎之力，才把豬隻五花大綁搬運上車，載到頭城工務段暫置，靜待主人領回，至於小豬從何而來？因為無人目擊，國九隊正在調閱監視畫面清查。

由於豬隻走起路來一跛一跛，疑似從運豬貨車跌落路面，但傷勢不嚴重，因警方適時處置，未發生意外，若因此釀成交通事故，貨車司機恐觸犯公共危險罪。

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