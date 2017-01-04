冒險搶救滅火還被當賊 消防員：很受傷

2017-01-04 13:04

〔記者林孟婷／台南報導〕昨日晚間11點多台南市歸仁區1處民宅發生火警，一度傳出屋內有2人受困，消防人員冒險進入屋內將2人救出、無人傷亡，但不料一名自稱為屋主的民眾，在臉書群組內PO文表示，「消防人員趁火打劫，家中1條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，沒想到卻引起網友群起公憤，大罵「消防員冒著生命危險幫忙滅火、救人，卻還被說成這樣」，所屬轄區台南市消防局第五大隊表示，這對消防人員是嚴重傷害，「如果有找回到金鍊，希望民眾能再次PO文道歉，還給消防人員清白」。

該位民眾在地方臉書社團PO文表示，「今晚發生大火是我家，我要控告那些消防局人員趁火打劫，因為家裡1條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，隨即引起許多網友公憤，該位民眾隨後刪除文章，但已經有網友擷圖備份轉PO在其他臉書社團。

「消防人員冒著生命危險搶救，結果還要被你當賊」、「消防人員幫忙救火還要被懷疑，這年頭，唉」、「你還是先撤文吧，沒有證據的，這是公然污辱.......」，網友罵聲不斷。

台南市消防局第五大隊表示，看到這種沒有證據就懷疑消防人員的PO文「真的很受傷」，當時情況危，同仁都忙著滅火、救人，怎麼可能趁火打劫。

第五大隊指出，該棟為2層樓建築、3樓鐵皮加蓋住宅，當時2樓的前面房間已經竄出火勢，傳出2樓後方房間有2人受困，消防人員冒險進入火場將受困2人帶出，消防弟兄都是冒著生命危險在搶救。

台南市消防局表示，火場溫度通常都相當高，金鍊子有可能因此被高溫燻黑而因此難以尋找，已請屋主再次仔細尋找、以還給消防人員清白。