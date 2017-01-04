冒險搶救滅火還被當賊 消防員：很受傷
2017-01-04 13:04
〔記者林孟婷／台南報導〕昨日晚間11點多台南市歸仁區1處民宅發生火警，一度傳出屋內有2人受困，消防人員冒險進入屋內將2人救出、無人傷亡，但不料一名自稱為屋主的民眾，在臉書群組內PO文表示，「消防人員趁火打劫，家中1條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，沒想到卻引起網友群起公憤，大罵「消防員冒著生命危險幫忙滅火、救人，卻還被說成這樣」，所屬轄區台南市消防局第五大隊表示，這對消防人員是嚴重傷害，「如果有找回到金鍊，希望民眾能再次PO文道歉，還給消防人員清白」。
該位民眾在地方臉書社團PO文表示，「今晚發生大火是我家，我要控告那些消防局人員趁火打劫，因為家裡1條十幾萬的金鍊子不翼而飛」，隨即引起許多網友公憤，該位民眾隨後刪除文章，但已經有網友擷圖備份轉PO在其他臉書社團。
「消防人員冒著生命危險搶救，結果還要被你當賊」、「消防人員幫忙救火還要被懷疑，這年頭，唉」、「你還是先撤文吧，沒有證據的，這是公然污辱.......」，網友罵聲不斷。
台南市消防局第五大隊表示，看到這種沒有證據就懷疑消防人員的PO文「真的很受傷」，當時情況危，同仁都忙著滅火、救人，怎麼可能趁火打劫。
第五大隊指出，該棟為2層樓建築、3樓鐵皮加蓋住宅，當時2樓的前面房間已經竄出火勢，傳出2樓後方房間有2人受困，消防人員冒險進入火場將受困2人帶出，消防弟兄都是冒著生命危險在搶救。
台南市消防局表示，火場溫度通常都相當高，金鍊子有可能因此被高溫燻黑而因此難以尋找，已請屋主再次仔細尋找、以還給消防人員清白。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 賢拜陪同教技能 中年加農開訓
- 挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
- 國民黨欠薪協商沒進度 黨工陳情勞動局介入
- 利菁收視開紅盤 打趴《18歲》
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 《銀魂》真人電影拍賀年短片 韓國人為「此」氣炸
- NBA》恩比德想把蕾哈娜 達陣得靠球迷幫忙
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 「大王」三級跳 5項「薪」情指標
- 重訊不實且情節嚴重 違約金將從百萬起跳
- 週末冷空氣報到 吳德榮：10日低溫下探15度
- 宣布選黨主席？郝龍斌：盡快來做
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Japan-Taiwan exchange unveiled
- 楊采妮懷胎5月 首度公開孕照「感受生命奧妙」
- 《老夫子》漫畫家 93歲王家禧辭世
- 《徵文啟事》百工心願
- NBA》53分超級大三元 哈登獲12月最佳球員
- NBA》雷納德歸隊砍25分 馬刺痛宰暴龍止敗
- 黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 川普就職前 萊恩連任眾院議長
- 2017台北國際書展 回溯台灣閱讀好時光
- 高階實驗鼠也南向 每隻可賣一萬到三萬
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 洲際棒球場辦跨年 草皮死光
- 花東遊花海 打卡送好禮
- 一例一休 沒有贏家的修法
- NBA》美媒預測分析 魏少場均大三元機率奇低
- 川普放話奏效！福特取消墨國512億元投資
- 今年度總預算初審 歲出僅刪0.086％
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 打臉老闆？ 川普顧問：俄駭客干預美國大選
- 「由冉之爭」賴和孫說了算？他提證據打臉.....
- 川普等抨擊 美眾院不再接手紀律監督權
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冒險搶救滅火還被當賊 消防員：很受傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分