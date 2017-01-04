快車道臨停下車撿錢肇禍 判坐牢、賠償203萬

2017-01-04 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕男子尤清瑞3年前駕駛小貨車行經屏東縣省道臺一線時，因看見道路旁遺落數張紙鈔，竟貿然停車，指示其妻下車撿錢，當時18歲段姓男子自後方騎機車前來，反應不及猛然撞上小貨車，至今仍因傷重臥床昏迷不醒，需專人全天候看護，最高法院痛斥尤男臨停違法釀禍外，另審酌段男是無照且酒駕，也未注意車前狀況，認定他應負擔7成過失責任，今判尤男應賠償203萬多元定讞。

現年32歲男子尤清瑞，103 年10月14日上午8時許，駕駛自用小貨車搭載其妻黃女，沿屏東縣枋山鄉之省道臺一線由南往北方向行駛，當行經省道臺一線北上458 公里處時，因看見道路旁遺落紙鈔數張，竟違規直接在省道臺一線的外快車道與慢車道上臨停，並指示黃女下車撿拾紙鈔。

當時無照且酒駕的18歲段姓男子騎機車由後方直行而來，因未注意車前狀況，撞上尤清瑞駕駛的小貨車，造成右側額、顳、頂顱骨粉碎性骨折及顱內出血等嚴重傷勢，經緊急進行開顱手術急救，迄今仍呈昏迷不醒卧病在床，需專人全天候看護。

刑責部份，案發後，尤男主動向到場處理的員警表明是肇禍者，被法院依過失傷害致人重傷罪，判8月定讞。段男家屬則向尤男求償。

高雄高分院考量段男已無勞動能力，且需終日由看護看護，認定段男得請求賠償金額為1368萬多元，而委託行車事故鑑定結果，認定段男是肇事主因，尤男占用快車道臨停是肇事次因，認為段男應負起7成過失責任，另尤男賠償金額應扣除段家已領取強制汽車責任保險金206萬元，判尤男應賠償給段家203萬多元。尤男不服判決提起上訴，最高法院今駁回上訴定讞。