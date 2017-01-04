小一就得煮菜、洗衣 家扶籲掏零錢助弱勢過好年

家扶基金會4日舉行記者會，呼籲各界響應「掏掏零錢助貧好過年」活動。家扶扶助對象小昌（中）與妹妹（右）及祖母一同出席，分享新年新希望。。（記者劉信德攝）

2017-01-04 13:40

〔記者陳炳宏／台北報導〕小學一年級放學後該上才藝課還是家教班？家扶基金會扶助的許多孩子，都是一回家就要幫忙燒菜煮飯，甚至幫忙照顧行動不便的家人，執行長何素秋表示，目前扶助家庭有6.35%上一代也是列冊低收入戶，且超過7千名扶助的兒童，可能無法過一個像樣的年，這些孩子知足、懂事、甚至只想照顧家人，呼籲社會大眾可以掏掏口袋零錢，幫助貧困孩子在生活、教育、急難救助有所改善，除好過年外將來也能翻轉貧窮宿命。

何素秋指出，家扶針對全國扶助的2萬7千多戶家庭調查，發現其中6.35%上一代也是低收入戶的赤貧家庭，這跟目前政府列冊的低收入戶比例1.68%相較，高出3.78倍，如果比對上一代是中低收入戶，相信比例會更高，其中不乏連續四代都是貧窮的家庭，這也證實貧窮循環是存在的。

再以104年家庭扶助的家庭為例，其中自立家庭有3306戶，但僅1071戶是真正收入增加、自立脫貧，其他都是仰賴孩子長大才改善經濟，何素秋語重心長地說，家扶任務就是要讓這些孩子可以受好教育、身體健康長大，讓將來才有能力讓家庭脫貧。

今天出席記者會的個案中，10歲的小云放學回家第一件事是清洗碗筷、衣物、準備晚餐還要幫遲緩兒弟弟洗澡、幫有糖尿病的外婆打胰島素，但功課仍維持班上前三名，而患有小兒麻痺及糖尿病的外婆，去年八月在浴室跌倒，住院期間小云還要到醫院照顧外婆生活起居。

小云外婆說，從自己父親那一代開始家裡環境就不好，目前就靠家扶與政府殘障補助，而小云父母在小云一個月半大時就離婚了，媽媽因嚴重憂鬱症多次自殘，才把小云帶回家讓自己照顧，還好小云很乖很懂事，且國小一年級起就會幫忙煮飯，住院期間小云還會煮稀飯、煎蛋帶來醫院探病。

對於小云未來期望，外婆說只要好好念書、健康長大，將來懂得回饋社會，而小云則希望自己長大可以當醫生，讓阿嬤可以恢復健康，並好好照顧那些生病的人，對於過年新希望，小云說希望可以全家快樂一起過年，並讀好書拿獎學金買文具，剩下的存起來給阿嬤。

曾受家庭扶助的自立青年張進德，目前已經是美國匹茲堡海盜隊小聯盟棒球隊球員，回憶起過去家境不佳，爸爸生病由阿嬤帶大，而在家扶的協助下，才能安心上課、打球，讓自己逐步追夢。

一路辛苦努力，也曾想放棄，張進德說，一想到過去幫助自己的貴人那麼多，讓自己得以成長，且離大聯盟已越來越近，每次想到這些，就會激勵自己更要努力，也希望將來可以幫更多跟自己一樣環境不好的家扶弱勢兒，可以努力脫貧。

為了提醒自己要時時刻刻抱持感恩心，張進德去年起在自己手套上繡上「恩」字，今天也送給家扶感謝過去的照顧，張進德並呼籲社會大眾，大人可以跟自己一樣捐出部分年終獎金，孩子捐出一部分壓歲錢，幫助貧困孩子能好好生活、讀書，讓新年過得更有意義。