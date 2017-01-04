陳元忠吸金24億落跑 被害人恐索討無門

2017-01-04 12:51

〔記者溫于德／台北報導〕男子陳元忠化名「陳庚」組織犯罪集團，非法吸金24億2480萬元後被逮；交保後卻棄保潛逃，去年遭通緝後，至今仍無下落。日前一名參與該投資案的黃姓被害人，提告求償100萬，台北地院審理後認為，陳男確有所犯，判陳須賠償100萬，但被害人接下來恐須面對索討無門的情況。

判決指，黃男因被告知，「出資就能以每月約15萬的利息獲利，也可享有特約餐廳之折價等相關優惠」等優惠訊息，遂於民國101年2月23日，與被告簽立「餐飲、旅遊、商品綜效行銷-經銷商品銷售合約書」；但日後才知，「陳庚」即是不法吸金團體主謀、真實身分是早有前科的陳元忠，並提告求償。

法院認定，黃確實投資100萬，但陳卻存心騙錢；且被告在訴訟期間均未出庭，也未提出任何書狀答辯，日前依法判賠百萬，仍可上訴。但陳男目前已棄保潛逃，被害人將面對索討無門的窘境。

全案起因於，陳男自100年底即成立「美的世界集團」，後又辦報名義成功非法吸金24.2億餘元；刑事方面，最高院前年依違反銀行法判有期徒刑13年6月、併科罰金2億元；但判決確定後，高雄地檢署卻屢拘不到，已在去年1月對陳發布通緝。

另，陳男早在97年間曾創立「消費者日報」、「警民日報」、「遠東日報」、「中央公論報」等報紙，並刊登「遊台灣、抽賓士」等投資廣告，吸金超過5億元，高等法院更一審依違反銀行法，判有其突襲10年、併科罰金1億元；但更二審時，陳又是人間蒸發，目前也遭花蓮地檢書通緝中。