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基隆碧砂漁港漂女浮屍 身分待查

2017-01-04  12:44

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日上午獲報，碧砂漁港浮動碼頭區有一具女性浮屍，派遣中正消防隊將大體打撈上岸，初步了解死者年齡約40-50歲，身上並無外傷也無證件，將由轄區派出所協助處理。

岸巡人員初步檢視，死者穿著黑色外套、紅色格子衫配黑色內搭褲及黑色娃娃鞋。岸巡二總隊表示，若家中有人失聯且特徵與死者相似，請與基隆市警二分局正濱派出所聯繫。

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  • 消防隊員將浮屍打撈上岸後，交由岸巡人員及員警處理（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員將浮屍打撈上岸後，交由岸巡人員及員警處理（記者吳昇儒翻攝）

  • 消防隊員將浮屍打撈上岸（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員將浮屍打撈上岸（記者吳昇儒翻攝）

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