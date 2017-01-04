賓士高速衝撞護欄 結局是頭全爛了

黃男駕駛的賓士車頭全爛。（記者陳薏云翻攝）

2017-01-04 12:37

〔記者陳薏云／新北報導〕今凌晨4時許，新北環快永和段往保生路方向發生一起自撞車禍，40歲黃姓男子酒駕，疑似過彎不慎，直接撞傷分岔路口的護欄，賓士車頭全毀，駕駛也休克命危，目前仍在開刀搶救中。

監視器畫面中，賓士車高速衝撞護欄，車頭殘破不堪，擋風玻璃也碎裂，車內黃姓男子疑似被強力撞擊所傷，內出血嚴重導致休克，目前仍在醫院開刀搶救，警方經抽血檢測，發現黃男體內酒測值高達0.9MG/L，但詳細肇事原因仍待黃男清醒後釐清。

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