虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
2017-01-04 12:27
楊嫌落網。（記者楊金城翻攝）
〔記者楊金城／台南報導〕涉嫌與表姐共同虐死外甥女的楊姓男子，攜械逃亡3年後，昨晚11點在台南市中西區海安路被麻豆警分局埋伏逮捕，他槍不離手，隨身持有改造槍枝1支、改造子彈14顆及二級毒品搖頭丸2小包5顆。楊嫌落網後供稱：「再怎麼逃，也逃不過良心的譴責。」
警方說，楊嫌不僅因涉嫌槍砲案遭到通緝，10年前更與黃姓表姐共同凌虐外甥女，並棄屍於台南市立火葬場後方南山橋下，外甥女的遺體至今還找不到。
民國96年5月楊嫌（72年次）的黃姓表姐因與丈夫起了爭執，帶著幼女從嘉義水上到台南市東區投靠楊男，沒想到僅因小女孩哭鬧及大小便問題，2人竟涉嫌狠心將其凌虐致死。
黃女的夫家為找小孩，101年向警方報案，102年2月嘉義警方偵破此案，楊嫌持槍被捕，後棄保潛逃，黃女後來遭最高法院判處有期徒刑3年定讞並入監服刑，但楊男卻拒不到案說明，103年涉及槍砲彈藥刀械管制條例和過失致死罪嫌遭到通緝。
麻豆分局偵查隊隊長張俊雄獲得情資，指出楊男擁槍自重並販賣毒品，流竄於台南市市區，報請台南地檢檢察官胡晟榮指揮偵辦，又查知楊嫌涉及虐童案。
楊嫌生性狡滑多疑，遭通緝期間深居簡出，即使外出也不會久留，手機隨時換，且隨身攜帶槍械防身，增加緝捕的危險性。
但楊嫌逃亡期間，劈腿交了2女友，昨晚麻豆警方好巧不巧剛好遇到楊男與現任女友吵架負氣外出，停留時間較長。警方發現他在台南市中西區海安路停車購物，在他下車以後一擁而上壓制，將其順利逮捕，並在其身上起獲槍彈及毒品，上午將他移送台南地檢署歸案。
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