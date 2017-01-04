興航工會赴金管會抗議 現場一度推擠
2017-01-04 12:30
興航企業工會代表赴金管會陳情抗議，現場一度出現推擠。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕針對復興航空去年十一月無預警宣布解散，興航企業工會今天赴金管會陳情抗議，抨擊金管會有五大失職，放任林家（資方）炒股、漠視勞工與小股東權益，現場並一度出現推擠；金管會強調，本案涉及違反證交法部分，均已配合司法機關偵辦，並將相關事證移送檢調，絕對不會坐視不理。
興航工會代表數十人今天前往位於板橋火車站的金管會陳情抗議，質疑金管會在興航案過程中，未能善盡金融監理機關之責，並提出「三問金管會」，要求說清楚；包括「為何放任興航惡性關廠，影響金融秩序穩定？」、「為何放任林家放假消息，坑殺小股民？」、「除了裁罰，如何讓勞工與小股東獲得補償？」
金管會證期局副組長古坤榮接見陳情代表時表示，在投資人權益保護方面，一般情況是檢調立案才會啟動投資人保護中心求償，但考量本案是外界高度關注事件，因此，金管會已在第一時間，主動要求投資人保護中心啟動機制。
至於本案涉及炒股或違法之處，古坤榮直言，這屬於刑事責任，必須經由司法程序，也就是由檢方起訴、法院審理，而金管會也一直積極配合檢調偵查。
不過，金管會的回應並不被現場的工會代表接受，更抨擊這樣說法，根本就是毫無作為！
由於在過程中，金管會安管人員質疑，有工會代表拉扯發言的金管會官員，因此以人身安全受影響為由，直接要離開陳情現場、返回板橋火車站內的辦公室，對此，工會代表否認有拉扯，並把官員團團圍住，現場氣氛陷入緊張，一度出現推擠。
後來經雙方協調，古坤榮再度回到抗議現場說明，最後，興航工會認為，金管會根本就不願意正視陳情訴求，也無法做出具體承諾，將拉高層級向行政院與總統府抗議。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 週刊爆台積電史上最大收賄案 張忠謀震怒查內鬼
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 台灣高鐵慶10週年 推出限量商品
- 川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 積善積福 新北春聯藏巧思
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 受邀出席川普就職大典 英國歌手霸氣開條件
- 聯發科本季手機晶片 出貨估減15%至20%
- 黑鳶調查幾掛零 動保人士疑滅鼠藥肇禍
- 車禍24小時內死亡人數 再創新低
- 原教法上路近20年 原住民族實驗教育終露曙光
- 旗津醫院開辦24小時急診
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 高英軒擊鼓耍帥 新戲傳承醒獅文化
- 不選台灣總統了？ 郭董拜年影片獻給中國央視
- 網拍粉絲禮物被抓包 女偶像道歉宣布退團
- 美女檢察官當拍賣官 10分鐘快速搞定
- 一例一休衝擊物價 工商界籲6月後修法改善
- 不靠政府1毛錢 他們靠「打群架」為社頭觀光拚出路
- 排班輪休 基隆公務人力吃緊
- 桃議員年年寒冬送暖 受惠學生卡片感恩
- 老農種向日葵 市區花海如迷宮
- 未定檢登小琉球 15燃油機車挨罰
- 央行雞年生肖套幣 1/12公開發售
- NBA》綠衫軍三分彈伺候 爵士連勝止步
- 「傳承高雄使命」 花媽點名劉世芳
- 霧霾拉警報 口罩打太極
- 強悍桃園！5都申請失業給付人數攀升
- 《銀魂》真人電影拍賀年短片 韓國人為「此」氣炸
- 台微體關節炎新藥 獲二期臨床試驗
- 綠議員挺 在野議員：仍需加把勁
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 旗津船主坦承獵殺鬼蝠魟 送交漁業署
- 賢拜陪同教技能 中年加農開訓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：興航工會赴金管會抗議 現場一度推擠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分