興航工會赴金管會抗議 現場一度推擠

興航企業工會代表赴金管會陳情抗議，現場一度出現推擠。（記者王孟倫攝）

2017-01-04 12:30

〔記者王孟倫／台北報導〕針對復興航空去年十一月無預警宣布解散，興航企業工會今天赴金管會陳情抗議，抨擊金管會有五大失職，放任林家（資方）炒股、漠視勞工與小股東權益，現場並一度出現推擠；金管會強調，本案涉及違反證交法部分，均已配合司法機關偵辦，並將相關事證移送檢調，絕對不會坐視不理。

興航工會代表數十人今天前往位於板橋火車站的金管會陳情抗議，質疑金管會在興航案過程中，未能善盡金融監理機關之責，並提出「三問金管會」，要求說清楚；包括「為何放任興航惡性關廠，影響金融秩序穩定？」、「為何放任林家放假消息，坑殺小股民？」、「除了裁罰，如何讓勞工與小股東獲得補償？」

金管會證期局副組長古坤榮接見陳情代表時表示，在投資人權益保護方面，一般情況是檢調立案才會啟動投資人保護中心求償，但考量本案是外界高度關注事件，因此，金管會已在第一時間，主動要求投資人保護中心啟動機制。

至於本案涉及炒股或違法之處，古坤榮直言，這屬於刑事責任，必須經由司法程序，也就是由檢方起訴、法院審理，而金管會也一直積極配合檢調偵查。

不過，金管會的回應並不被現場的工會代表接受，更抨擊這樣說法，根本就是毫無作為！

由於在過程中，金管會安管人員質疑，有工會代表拉扯發言的金管會官員，因此以人身安全受影響為由，直接要離開陳情現場、返回板橋火車站內的辦公室，對此，工會代表否認有拉扯，並把官員團團圍住，現場氣氛陷入緊張，一度出現推擠。

後來經雙方協調，古坤榮再度回到抗議現場說明，最後，興航工會認為，金管會根本就不願意正視陳情訴求，也無法做出具體承諾，將拉高層級向行政院與總統府抗議。

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