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趁一例一休漲價？政院下午宣示嚴查不當漲價
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調查官父子檔 愛子撞臉藍正龍

2017-01-04  12:24

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局今舉行53期結業典禮，共計有73位結業學員，其中男性49人、女性24人，平均年齡約26歲，專業技能涵蓋各領域，學員進入「展抱山莊」受訓後，除了要接受學科、術科考驗，還須通過半馬、泳渡日月潭，以及攀登玉山三大體能測驗，才能順利結業，成為合格的國家調查員。

本期結業的調查員允文允武，其中今年29歲、畢業於台大生物科學研究所的簡如一，父親為現任調查局航業處處長；貌似藝人藍正龍的簡如一坦承，父親是他的標竿，因為追隨父志，不免感到壓力，但他認為，人生的道路上該怎麼做、想要變成怎樣的人，是自己可以決定的，只要達到標準，旁人就不會覺得你做的不好。

簡如一說，調查局的工作與他過往在研究所時的學術研究有部分類似，必須要透過觀察，仔細求證、實事求是，有多少證據說多少話，例如在偵查犯罪，撰寫移送書時，必須就手邊所擁有的事實及資料，寫出犯罪構成要件，這部分是滿契合的，但簡如一也未因公務繁忙忘了家人與女友，畢竟「安內才能壤外」。

另名同為29歲的學員巫仁瑜，在報考調查局之前，曾擔任勤業眾信會計師事務所副理，財經經歷豐富，之所以轉換人生跑道，巫仁瑜指出，她希望能接受更多元、跨領域的學習，不想只侷限在同一個地方，藉由調查員的訓練，可以給予自己成長的機會，並從中提升生命價值。

巫仁瑜說，企業訴貪包含財報虛偽不實、洩漏營業秘密、內線交易等範疇，與她擁有的會計專才具有關聯，希望能在這樣的利基點上，再廣泛接觸局裡的其他工作，畢竟調查局的業務除了經濟犯罪，還有緝毒、訴貪，能培養廣泛的興趣。

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  • 調查官父子檔簡安祿、簡如一合影。（記者謝君臨攝）

    調查官父子檔簡安祿、簡如一合影。（記者謝君臨攝）

  • 調查官巫仁瑜曾擔任勤業眾信會計師事務所副理。（記者謝君臨攝）

    調查官巫仁瑜曾擔任勤業眾信會計師事務所副理。（記者謝君臨攝）

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