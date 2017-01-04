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釣魚失蹤 墾丁頂白砂漁民溺斃

2017-01-04  12:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春消防分隊早上7時，受理恆春鎮頂白沙萬應公廟附近民眾失聯案件，10時許尋獲釣魚溺斃的許男，死因待進一步調查。

消防人員表示，男子於3、4天前，到頂白沙附近釣魚，迄至今天上午都未返家，家屬與搜救人員會合後發現釣客背包。

因現場位置為珊瑚礁石地形，無法下艇搜救，派遣潛水人員搜尋，消防員10時許發現44歲許男，但已明顯死亡。

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  • 恆春消防人員潛水找人。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春消防人員潛水找人。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春消防人員潛水找人。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春消防人員潛水找人。（記者蔡宗憲翻攝）

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標題：釣魚失蹤 墾丁頂白砂漁民溺斃


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