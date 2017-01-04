想燒炭自殺卻焚身 蛋糕師傅9成燒燙傷命危
2017-01-04 12:16
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〔記者李忠憲／台中報導〕潭子區42歲吳姓蛋糕師傅疑因經濟壓力大，加上與陳姓前妻有小孩子的問題產生嫌隙，昨晚約9點時，在神岡區自己的麵包工作室廁所，預寫遺書企圖燒炭自殺。吳男先打電話給前妻稱「對不起，我先走了！」接著手機就關機，家屬四處找人，最後找到工作室時，發現廁所隱約有火光，但門卻反鎖，陳女趕緊拿鑰匙打開，發現吳男全身著火，頻頻哀號，立刻用水撲滅火勢，並通報119。
消防隊獲報立刻派遣救護車到場，救護人員發現吳男全身有95％ 2-3度燒燙傷，情況危急，送往中國醫藥大學附設醫院加護病房，經評估右手已碳化焦黑，可能要截肢，昏迷指數3，目前插管治療中。
警方表示，吳男當時趴臥，現場門窗縫隙均被封死，地上有汽車鋁圈，裡頭有燃燒火紅木炭，另有瓦斯噴槍及1瓶高粱酒。現場遺留一封被火燒到殘缺的遺書，內容提到「老婆我最對不起的就是妳，沒能給妳好好的生活」等語。
警方說，據家屬描述，吳男酒量很差，可能是吳男喝下高粱酒不勝酒力，加上缺氧昏倒時，衣服不慎被炭火燒到，引發火勢而變成自焚。詳細原因有待調查釐清。
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