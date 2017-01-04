| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
趁一例一休漲價？政院下午宣示嚴查不當漲價
 首頁 > 社會

毒蟲機車加速撞警 警受傷、警騎被燒成廢鐵

2017-01-04  12:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲郭兆順違停，遇巡邏警騎潘明杰來盤查，怕被潘帶回驗尿，竟駕車衝撞郭的機車，幸潘員及時跳車，逃過一劫，但警用機車已被燒成廢鐵。基隆地院依妨害公務罪判郭有期4月徒刑。

判決指出，郭兆順去年1月間某日下午1時許，違停在駕車行經基隆市安樂區大武崙派出所轄區。

巡佐潘明杰見狀前往盤查，郭因有毒品前科，怕被警員帶回驗尿，見潘員騎乘警用機車前來，竟加速衝撞潘的機車。

潘員被撞時跳車，受有左、膝挫傷、右肩扭傷傷害，所騎的警用機車則卡在郭駕駛車輛前保險桿下方，遭碾壓拖行數百公尺。

警用機車被拖行時因撞擊起火燃燒，被燒成廢鐵。

基隆地院審理後，依妨害公務最判郭有期徒刑4月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 基隆市警四分局大武崙派出所巡佐潘明杰騎的警騎，被毒蟲郭明順撞成一堆廢鐵。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警四分局大武崙派出所巡佐潘明杰騎的警騎，被毒蟲郭明順撞成一堆廢鐵。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 撞車 毒蟲 衝撞警員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：毒蟲機車加速撞警 警受傷、警騎被燒成廢鐵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.