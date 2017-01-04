毒蟲機車加速撞警 警受傷、警騎被燒成廢鐵

2017-01-04 12:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲郭兆順違停，遇巡邏警騎潘明杰來盤查，怕被潘帶回驗尿，竟駕車衝撞郭的機車，幸潘員及時跳車，逃過一劫，但警用機車已被燒成廢鐵。基隆地院依妨害公務罪判郭有期4月徒刑。

判決指出，郭兆順去年1月間某日下午1時許，違停在駕車行經基隆市安樂區大武崙派出所轄區。

巡佐潘明杰見狀前往盤查，郭因有毒品前科，怕被警員帶回驗尿，見潘員騎乘警用機車前來，竟加速衝撞潘的機車。

潘員被撞時跳車，受有左、膝挫傷、右肩扭傷傷害，所騎的警用機車則卡在郭駕駛車輛前保險桿下方，遭碾壓拖行數百公尺。

警用機車被拖行時因撞擊起火燃燒，被燒成廢鐵。

基隆地院審理後，依妨害公務最判郭有期徒刑4月。

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