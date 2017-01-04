竊嫌喬裝背包客 騎iBike偷超商洋酒
2017-01-04 12:15
［記者楊政郡／台中報導］iBike也成為竊嫌偽裝的交通工具！台中市武姓男子為了幫朋友慶生，不想只帶「兩串蕉」，租了iBike偽裝成背包客，進入超商買飲料，趁店員不注意時，偷塞兩瓶洋酒入背包，騎上自行車在街道亂逛後才步行回家，不料還是被揪出，一分局西區所昨日依竊盜罪移送法辦。
一週前西區所接獲轄區某超市報失竊2瓶洋酒，損失約3000元，警方過濾相當多的監視器，好不容易才鎖定武姓男子，發現他有多次行竊超商前科，這次更選定監視器少，且還可躲開鏡頭的超商行竊，因此全程沒有監視器拍到他下手的直接鏡頭，但其他客觀的佐證仍讓他百口莫辯。
警方調查，武嫌進入超商後，拿著籃子佯裝選購飲料，挑選飲料及洋酒放進籃內，再到監視器死角處，將洋酒塞入自備的包包中，提著籃子及飲料到櫃台結帳離去，店員當下未及時發現洋酒短少，直至3日後盤點時才發現失竊。
警方表示，武嫌知道警察會以車追人，因此刻意租借iBike公共自行車，得手後騎上自行車，假裝成背包客在街道四處繞，再徒步800公尺回家。
武嫌被逮捕時堅稱沒偷酒，還指責警察不能因為他曾經偷過東西就誤會他，但員警攤出所有蒐證資料，武男只好坦承因為要幫朋友慶生，不好意思空手到，才會策畫喬裝背包客騎自行車偷酒的劇碼，沒想到還是被警方識破。
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