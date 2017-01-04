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虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
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放學隨機擄人性侵 彰化之狼一審判9年

2017-01-04  12:04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣31歲男子張詠裕，去年9月間開車到苗栗，隨機擄走剛放學的國三女學生，載到地下停車場後，用童軍繩綑綁女學生雙手、強灌4顆安眠藥，並強褪女學生上衣後用手指侵害下體，甚欲強制性侵女學生。案經苗栗地方法院審理，法官認為，張男為滿足一己性慾，對少女及家人造成身心嚴重創傷，也對社會及家長造成恐慌，以藥劑強制性交罪，判處張男有期徒刑9年。

張詠裕於去年9月初開車到苗栗，隨機鎖定剛放學的國三女生，騙稱駕駛座下方有東西，他搆不著，請女學生彎腰幫忙拿出來，趁機將她推進車內擄走，載往附近地下停車場2樓。

張男在車內，以童軍繩綑綁女學生雙手，並強灌4顆安眠藥，壓在女學生身體上，強行脫去女學生上衣後撫摸，並用手指侵害女學生下體，欲強制性侵女學生。

女學生奮力掙扎抵抗，並佯稱尿急，張怕被尿在車上，載她至鬧區一處速食店前，女學生趁機逃出報警。

警方循線在彰化縣埔心鄉出租套房3樓拘捕張嫌，起獲作案衣物、手機、疑似性侵藥物，並在停車場查扣作案車輛。

張男否認犯行，還辯稱，與女學生在網路聊天室認識，當天相約援交，童軍繩是搞車震使用；但他卻說不出女學生的暱稱，手機也沒有和女學生聯絡的訊息或連結，女學生也說根本不認識對方。

法官認為，張男為成年男子，竟為滿足一己性慾，伺機尋找性侵對象，見女學生年幼可欺，且獨行1人，遂剝奪其行動自由，強行載往停車場；又以童軍繩綑綁女學生，並強灌含有第四級毒品成分的安眠藥，而對女學生性侵害，全然漠視未成年少女的性自主權益，造成女學生身心受創，產生嚴重傷害，也造成女學生的家人情緒無法平復。

法官指出，此種於學校附近隨機尋找獨行少女侵害之犯罪行徑，更使學校、家長及學生造成恐慌，擔心害怕遭受侵害，嚴重威脅社會治安，對民眾安全構成莫大危害。

女學生的父親更當庭表示，「天下父母心，希望其他小孩不要發生這種事」，張男事後也未商談賠償，他也不需要，女兒現在狀況非常不好，脾氣暴躁，不敢出門。

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  • 涉嫌隨機強擄女國中生性侵的張姓男子，在苗栗犯案，於彰化被苗栗警方逮捕。（資料照，記者張勳騰攝）

    涉嫌隨機強擄女國中生性侵的張姓男子，在苗栗犯案，於彰化被苗栗警方逮捕。（資料照，記者張勳騰攝）

  • 張男強擄女學生載往附近地下停車場2樓。（資料照，記者彭健禮攝）

    張男強擄女學生載往附近地下停車場2樓。（資料照，記者彭健禮攝）

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標題：放學隨機擄人性侵 彰化之狼一審判9年


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