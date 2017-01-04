皮夾遺落計程車 法籍男報警6分鐘就尋獲

2017-01-04 11:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕法國籍潘姓男子昨清晨慌忙跑進五分埔派出所，表示剛搭乘計程車下車時，不慎將皮夾遺留在車上，由於重要證件、現金都在裡面，又人生地不熟，盼警方能協助找尋。

女警羅于喨以流利英文詢問潘男上下車時間、地點及行車路線，隨即著手調閱監視器畫面，該時段計程車流量仍不小，羅員僅利用潘男提供約略車型過濾路過計程車，僅花6分鐘，就在松仁路89號前，發現疑似計程車身影，經潘男確認後，羅員查詢該車資料並以電話聯繫司機，運將表示車上的確拾獲皮夾，潘男這才鬆了一口氣，警方趕緊派人至運將住所取回皮夾交還失主。

潘男見警方如此積極協助調閱監視器畫面，在極短時間內就找回皮夾，感動莫名，除對自己疏忽感到抱歉，也稱讚台警高效率，離去時也一再稱謝，還跟員警合影留念。