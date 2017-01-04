變態男多次騷擾女店員 網友怒嗆：有病就該看醫生！

2017-01-04 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕有名網友在萬華區萬年大樓工作時，1天多次遭變態言語騷擾，忍無可忍憤而用手機錄下，並將影片上傳至臉書《爆料公社》，提醒眾人小心留意，另寫下，「萬年變態！來了五六趟有，說要來討老婆！還說要跟我睡覺！快要嚇死」。

從影片中可得知，變態男子邊摸自己的肚子，邊向受害者表示，「我又瘦回來了」、「要操我嗎？」、「我要跟你一起睡！」。受害者怒回，「所以咧？關我屁事？」，要男子「你趕快回家睡覺」，稱他行徑「很噁心誒！」，揚言報警處理。

隨後這名受害女子受訪時表示，變態男子不僅裝熟把妹，遭趕離時，也沒有離開，反倒在附近徘徊，且1天出現5、6次，「就說可不可以跟你做個朋友，我說我們這工作場合不方便，他就不死心，後來就一直來一直來，很近的距離，要去跟你講話，他說他爸爸叫他來討老婆這樣」。

影片上傳至《爆料公社》後，吸引10萬名人次觀看，引起網友熱烈討論。有網友表示，變態男子的行徑「確定是要討老婆，不是討打？」，也有人說，他的手勢令人非常不舒服，還戲稱，「怎麼有人能把魯肥宅詮釋的那麼精準」，甚至有人怒批「為什麼現在癡漢這麼多啊，你知不知道你很D哥」，以及「有病就該看醫生」，但有網友酸，「如果他長得像金城武，就成了抱緊了」，多數的網友則留言建議，「對付變態，不要手軟，直接告他性騷擾」。