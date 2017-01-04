學廣告廣播尋人 警員找回走失童

新竹縣內灣老街上建中藥局老闆娘彭瑞雲以古早鄰里廣播方式，幫忙找回走失男童。（記者蔡孟尚攝）

2017-01-04 11:44

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣內灣派出所警員蔡宜軒剛到任不久，碰上王姓男子報案8歲兒子在內灣老街走失，他靈機一動想到以前電視播過的「張君雅小妹妹」廣告，請老街上建中藥局老闆娘彭瑞雲幫忙以古早鄰里廣播方式播音找人，很快就找回王童，順利完成尋人任務。

建中藥局的老闆娘彭瑞雲說，這是約20年前內灣商圈裝設的古早廣播設備，她義務提供空間和電力讓主機裝在家裡，喇叭分別設在內灣火車站和吊橋橋頭，以前還沒有手機的時代經常派上用場，現在很少用了。

警方說，蔡宜軒接獲報案時，看到內灣老街人潮洶湧，靈機一動想到以前電視廣告上看到的「張君雅小妹妹，你家的泡麵已經煮好了！」尋人廣播橋段，於是請彭瑞雲幫忙廣播王童特徵，果然很就有遊客回報王童就在街口的便利超商前，蔡宜軒趕緊陪同王男到現場找人，順利幫他們父子團聚，王男事後還打電話到橫山警分局致謝。