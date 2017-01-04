食安風暴中獎 福懋處長林立中內線交易判2年

2017-01-04 11:26

［記者楊政郡／台中報導］102年食安風暴中，福懋公司也爆出摻大統長基棉子油中標（林立中被依詐欺、食安法等罪起訴），而林在上述負面消息曝光前1日，手中持股156張，以每股14.63元一口氣出售，得款229萬餘元，事後福懋股價跌幅逾20%，個人規避損失達55萬餘元，台中地院依違反證券交易法內線交易罪判2年，另他涉及食安法部分仍在審理中。

判決書指出，福懋公司在96年間起前油脂處長林立中，就選擇摻入大統長基橄欖油（內摻有非法之芥花油、棉子油）。102年10月大統事件爆發橄欖油為法添加銅葉綠素案，衛生局全面檢查，在對福懋油品進行檢查時，林立中心知肚明，竟提供假的進口報單給衛生局查核，102年10月21日還提供假訊息給公司，該公司在公開市場嚴正發布「絕無摻入大統長基橄欖油」等正面訊息，也從未替大統代工油品，該公司各產品檢驗均無問題，在國內一片食安風暴之際，福懋股票逆勢上帳，每股12.8元漲到每股逼近15元。

假文件只能騙一時，衛生局抽驗福懋的各種產品，檢驗報告出來，發現至少有6種產品，次亞麻油酸含量過高，再追查發現早在96年福懋就開始買入大統長基的非法橄欖油。

102年10月30日林立中發現紙包不住火，且衛生局要求福懋公開說明，林某有福懋持股156張，同年11月1日檢察官直接到福懋進行查扣，福懋在2日召開記者會主動對外道歉，坦承摻了大統油品。

就在這1、2天時間，林的156張福懋股票全部出售，每股平均售價14.63元，事件爆發後，福懋股價跌幅超過20％，林個人規避損失達55萬以上，法官判2年徒刑。