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虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
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學生葬身火窟 教育局與學校協助處理後事

2017-01-04  11:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市鳥松區今天清晨發生死亡火警，1對王姓姊妹葬身火窟，其中妹妹就讀陽明國中二年級，教育局獲報，將與學校全力協助家屬處理後事；另外，受傷在醫院治療的弟弟則是同校一年級，校方也會協助並給予心理輔導。

校方表示，王姓女學生生前與同學相處良好，學習態度積極，對師長謙虛有禮，平常喜歡運動，在家也會照顧年幼的妹妹，一家人感情甚篤，班導師聽聞不幸事件數度哽咽，已開始對同班學生進行輔導。

王姓弟弟的導師指出，學生活潑開朗，與同學互動良好，會主動協助班級事務，已跟輔導室人員到醫院關懷，後續也會協助其家人。

教育局強調，已立即申辦學生急難慰助金及學生平安保險，另請學生輔導諮商中心協助學校，並協調醫療及社福資源幫忙。

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  • 高雄學生葬身火窟，教育局協助處理後事。（記者洪定宏翻攝）

    高雄學生葬身火窟，教育局協助處理後事。（記者洪定宏翻攝）

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