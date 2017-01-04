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假膜拜真竊供品 網友轟：不怕神明處罰？

25歲詹姓男子看準新竹市一間宮廟香客絡繹不絕，竟起貪念，不顧神明在上，假借膜拜神明竊走香客供品。（記者王駿杰翻攝自網路）

2017-01-04  10:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕行竊偷到神明身上去！25歲詹姓男子看準新竹市一間宮廟香客鼎盛，竟起貪念，不顧神明在上，假借膜拜神明竊走香客供品，廟方氣炸了，自扮柯南調閱監視畫面，配合警方抓賊，昨晚趁詹男再次打算行竊時將他逮捕，扭送偵辦。

警方指出，詹男有竊盜前科，因長期失業、缺錢、飢餓難耐，1日走進香火鼎盛的宮廟左顧右盼，趁香客不注意走到神桌旁，假借膜拜神明，隨後搜刮桌上的水果、飲料，再若無其事的走出去，怪異行徑引來廟方注意。

廟方調閱監視器畫面，發現詹男不顧神明在上，竟公然竊取香客供品，除向警方報案，也將畫面po上臉書「新竹大小事」，怒轟「年輕人，好手好腳，偷東西！」，並呼籲新竹地區各宮廟注意此人。

警方根據監視畫面，過濾詹男特徵，積極偵辦，未料詹男食髓知味，3日晚間再次回到該宮廟，欲再行竊時被廟方發現，報案將他逮捕，自投羅網。詹男失口否認犯行，但警方依監視畫面當佐證，訊後將他依竊盜罪嫌法辦。

詹男的行徑遭到網友砲轟，不少人回應「這樣他也敢偷，還好宮裡的錢沒被偷，他真的不怕被神明處罰」、「世風日下阿~~」、「會遭天譴吧！」。

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  • 25歲詹姓男子看準新竹市一間宮廟香客絡繹不絕，竟起貪念，不顧神明在上，假借膜拜神明竊走香客供品。（記者王駿杰翻攝自網路）

    25歲詹姓男子看準新竹市一間宮廟香客絡繹不絕，竟起貪念，不顧神明在上，假借膜拜神明竊走香客供品。（記者王駿杰翻攝自網路）

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