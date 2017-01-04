同窗淪破窗賊 警官也感嘆
2017-01-04 10:37
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣50歲呂姓男子涉及竹南鎮兩起汽車破窗竊案，警方調閱夜市附近所有監視器後，發現騎乘機車的呂男形跡可疑，於1月3日循線找到呂男，將呂男帶回偵訊，呂男一開始矢口否認，恰好竹南警分局副分局長林育旺是呂男國中同學，好言相勸後，呂男終於供認不諱。
警方獲報，去年11月12日，有人趁著許多民眾攜家帶眷逛夜市之際，趁機敲破停放在旁的汽車，共計兩輛汽車受害，其中一輛汽車價值4000元的行車紀錄器被竊。
警方積極調閱監視器，鎖定呂男涉有重嫌，鍥而不捨追查，終於在3日找到呂男帶回偵訊，一開始呂男始終顧左右而言他，恰好林育旺經過發現呂男相當眼熟，原來是國中同學。
林育旺對呂男好言相勸，呂男才供認犯行，不過林育旺對國中同窗竟然變成破窗竊嫌，也覺得不勝唏噓，今天依法送辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 中國狂炒作 比特幣重返1000美元
- 日職》真的要三刀流？ 大谷翔平有望「守備復活」
- 動物悲歌 4縣收容所死亡率逾5成
- 彰化交流道特定區 255公頃農地解編
- 坐擁大自然恩賜─日本久米島產業觀光
- 馮俊凱、文姿云 盼挑戰2020東奧
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
- 「薪一哥」招牌 神全叩關百萬月薪
- 桃竹苗四縣市健保給付 每人增1200元
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Old Master Q’ cartoonist Alfonso Wong dies aged 93
- 灰熊戰湖人搶西部前4強 今日轉播與賽事預告
- 垃圾為患 雪山不排除靜山
- 阿信自封草食系 誇李洪基勁爆
- NBA》不知教頭是傳奇球星 字母哥Google一查嚇傻
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 巴西監獄黑幫北部家族 規模全國第3大
- 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
- 金控銀行票券財報 須揭露董監事性別
- 北檢偵辦馬英九洩密案 週刊：農曆春節將起訴
- 葉啟田背上億債 停機17年
- 修復高士神社 日人獻鮑魚
- 黨產會審核才能發薪？ 藍批顧立雄「說一套做一套」
- 川普揚言對通用課重稅 福特取消墨設廠
- 剩168棟老校舍待補強 3年內完成
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 自由廣場》「全球少見的」台日關係 還缺一味
- 台灣高鐵慶10週年 推出限量商品
- 自由廣場》感謝日本替台灣正名
- NBA》美媒驚爆！前籃網球員涉綁架案被逮
- 獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔
- （影音）鬼鬼床上自爆愛撒嬌 喜歡「貼胸」體位
- 漲價是必然？ 國民黨諷：林全只剩「這點本事」
- 鄧志鴻嘴甜喇舌愛妻 當刷牙
- 〈Let’s talk〉女友竟是大媽寶 綁手綁腳難下決定
- 捐血集點換黑熊杯杯 邀入列
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：同窗淪破窗賊 警官也感嘆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分