同窗淪破窗賊 警官也感嘆

2017-01-04 10:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣50歲呂姓男子涉及竹南鎮兩起汽車破窗竊案，警方調閱夜市附近所有監視器後，發現騎乘機車的呂男形跡可疑，於1月3日循線找到呂男，將呂男帶回偵訊，呂男一開始矢口否認，恰好竹南警分局副分局長林育旺是呂男國中同學，好言相勸後，呂男終於供認不諱。

警方獲報，去年11月12日，有人趁著許多民眾攜家帶眷逛夜市之際，趁機敲破停放在旁的汽車，共計兩輛汽車受害，其中一輛汽車價值4000元的行車紀錄器被竊。

警方積極調閱監視器，鎖定呂男涉有重嫌，鍥而不捨追查，終於在3日找到呂男帶回偵訊，一開始呂男始終顧左右而言他，恰好林育旺經過發現呂男相當眼熟，原來是國中同學。

林育旺對呂男好言相勸，呂男才供認犯行，不過林育旺對國中同窗竟然變成破窗竊嫌，也覺得不勝唏噓，今天依法送辦。