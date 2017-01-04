| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
虐死外甥女逃亡3年 楊嫌攜槍台南落網
 首頁 > 社會

為了閃紙板 小客車4輪朝天

小客車失控撞擊內側護欄後翻車，車輛四輪朝天躺在車道上。（記者彭健禮翻攝）

2017-01-04  11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名王姓婦人今天上午8點多，開車行駛台72線東西向快速道路時，為了閃避1張飛揚的瓦楞紙板，失控撞擊內側護欄後翻車，車輛四輪朝天躺在車道上，幸好當時後方沒有車輛緊跟，沒有衍生追撞，但這起翻車意外，也讓王婦嚇壞了。

警方調查，王婦駕駛小客車，於今天上午8點多，於台72線東西向快速道路西行頭屋鄉路段，為了閃避1張飛揚的瓦楞紙板，緊急踩煞車，造成車輛失控，先撞擊內側護欄後，翻覆在內側車道上，造成王婦嘴巴破皮、肩頸挫傷。

警方調查，王婦沒有喝酒；王婦表示，她跟著前方一輛汽車行駛，不料1張瓦楞紙板突然從前方車底飛起，她趕緊煞車、打方向盤閃避，接著車輛就失控了。

警方表示，這張瓦楞紙板為拆開的紙箱，研判從其他車輛掉落車道，被行駛車輛的風壓捲起，導致王婦閃避而車輛失控。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：為了閃紙板 小客車4輪朝天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.