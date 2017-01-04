為了閃紙板 小客車4輪朝天

小客車失控撞擊內側護欄後翻車，車輛四輪朝天躺在車道上。（記者彭健禮翻攝）

2017-01-04 11:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名王姓婦人今天上午8點多，開車行駛台72線東西向快速道路時，為了閃避1張飛揚的瓦楞紙板，失控撞擊內側護欄後翻車，車輛四輪朝天躺在車道上，幸好當時後方沒有車輛緊跟，沒有衍生追撞，但這起翻車意外，也讓王婦嚇壞了。

警方調查，王婦駕駛小客車，於今天上午8點多，於台72線東西向快速道路西行頭屋鄉路段，為了閃避1張飛揚的瓦楞紙板，緊急踩煞車，造成車輛失控，先撞擊內側護欄後，翻覆在內側車道上，造成王婦嘴巴破皮、肩頸挫傷。

警方調查，王婦沒有喝酒；王婦表示，她跟著前方一輛汽車行駛，不料1張瓦楞紙板突然從前方車底飛起，她趕緊煞車、打方向盤閃避，接著車輛就失控了。

警方表示，這張瓦楞紙板為拆開的紙箱，研判從其他車輛掉落車道，被行駛車輛的風壓捲起，導致王婦閃避而車輛失控。