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桃園傳連環車禍 台66線車流回堵

桃園平鎮台66線23公里連環車禍，車流回堵、先不要上去。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2017-01-04  10:10

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市台66線往大溪向23公里處，今天上午7點47分發生一件連環車禍，1輛大貨車疑未保持安全距離，煞車不及追撞前方5輛自小客車，造成延平路、中豐路口匝道管制不能上去，2名自小客車駕駛人及1名乘客受到輕傷，目前已送壢新醫院休養治療。

這件突來的連環車禍造成台66線車流回堵，平鎮警方分別在台66線橋上延平路匝道口、中豐路匝道口前進行疏導車流下匝道；另於台66線平面道路延平路口、中豐路口（管制不上匝道）、金陵路口號管控疏導。

現場拖吊車已進行移置作業中，並先行恢復單向通車。

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