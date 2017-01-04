疑電線走火 透天厝姐妹花葬身火窟

2017-01-04 09:36

〔即時新聞／綜合報導〕高市鳥松區1處4樓透天民宅發生嚴重火警！今天清晨4時，天還沒亮，一處透天厝民宅燃起熊熊大火，火勢相當猛烈，一家七口受困屋內，消防人員到場後立刻救援，但屋主的兩名女兒卻來不及搶救，送醫後宣告不治。

綜合媒體報導，屋主王士銘與妻子抱著4歲女兒在4樓陽台求援，消防人員立刻將兩人救出，屋主的母親及讀國一的兒子則是自行脫困。警方調查，起火地點在2樓客廳，疑似因電線老舊起火，但確切原因仍在調查中。