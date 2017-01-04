四面佛前圍毆砍死人 兇嫌須賠千萬

2017-01-04 09:38

〔記者溫于德／台北報導〕民國102年8月，台北市「中山四面佛」前發生砍人命案，死亡的蔡姓酒店經紀人因積欠酒店枱費，遭莊凡和等人持西瓜刀、開山刀、木棒圍堵教訓，現場以蒙眼持西瓜刀、開山刀、木棒圍毆打，導致蔡男在四面佛前被活活砍死。刑事方面，涉案莊嫌等人已遭高院依重傷致人於死罪，判刑5至13年不等，全案定讞；民事部分，莊等7人也被依法判賠，須連帶賠償被害家人1179餘萬元。

台北地院判決指，蔡男積欠潘姓經紀人「阿布」3萬5000元枱費，主嫌莊男得知後，主動出頭幫潘男逼債。

當年8月3日晚間，蔡男自臉書打卡，自曝位於在錦州街、中原路口的四面佛附近；莊男隨即利用「微信」手機通信軟體「撂人」，找來共犯各自帶「傢私」騎機車、搭計程車趕去堵人，見到蔡男即持刀、棍挾持毆打、砍殺。

被害蔡男當時已重傷倒地不起，眾人還不罷休，將人拖進轎車後座押到陽明山上準備逼債；但到陽明山加油站，發現蔡男傷重昏迷，才載他下山救治。但莊嫌擔心醫院報警，捨棄較近的陽明醫院，找來小弟繞路載到中山區的慶生診所；送醫途中適逢北市特勤中隊在附近設攔檢點，見車內抬出1人，上前將人攔下交轄區警方留置訊問，中山分局查出莊嫌等人涉案，後陸續約談到案。

全案一審時，法官僅依普通傷害罪，判8年半至9年半；但進入二審後，高院法官認為，莊等人手段兇殘，改以重傷害致死罪判刑加重改判，被告7人經上訴最高法院已被駁回，全案定讞，現正服刑中。民事庭時，莊等人曾出庭，雖承認犯罪但否認想致人於死，法官後依法判賠千萬，全案仍可上訴。