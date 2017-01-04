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老師疑對女學生性騷擾 台東教育處：調查中

師生對話。（取自爆料公社）

2017-01-04  09:24

［記者張存薇／台東報導］台東縣某國中傳出主任疑似用通訊軟體LINE向女學生示愛，還要求女學生刪除對話，台東縣教育處副處長劉俊毅說明，已於去年12月5日接獲通報，目前仍在調查階段。

這位疑似性騷擾的老師，任職這所國中已超過10年，有民眾在「爆料公社」貼出師生LINE對話，對話中老師對女學生說「我喜歡你笑的樣子」、「很甜」，也要求女學生「別跟任何人講我密你」、「最好刪我和你的對話」，引發網友痛批。

劉俊毅說明，學校已於去年12月5日接獲通報，並組成調查小組，但其間曾因交通因素，外聘委員無法到學校，而這位老師目前請假靜待調查中，等調查報告出爐後，將交由學校性平委員會認定是否成立，最嚴重可解聘。此外，也有其他女學生爆料指稱，也曾被同一位老師吃過豆腐。

劉俊毅說，的確這位老師有被檢舉過，但當時調查結果是未成立，如果有新的事證，教育單位可以再重啟調查。

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  • 針對師對生疑似性騷擾案，縣教育處表示，調查中。（記者張存薇攝）

    針對師對生疑似性騷擾案，縣教育處表示，調查中。（記者張存薇攝）

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