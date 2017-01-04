剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
2017-01-04 08:10
〔記者蔡宗憲／恆春報導〕屏東縣剛被動保團體列名屠狗前三名城市，滿州佳樂水也發生疑似虐殺流浪狗，沒想到元旦假期又發生恆春老翁虐待幼犬事件，所幸恆春警方即刻救援，挽回5條無辜生命。
這起事件發生在元旦假期夜晚，一名老翁被發現在西門廣場虐待小狗，強制對小狗進行甩打動作，恆春建民派出所所長王君凱、警員鄭宇呈、劉玫伶、吳哲豪據報趕到現場，發現老翁以保麗龍箱裝著5隻幼犬試圖離開。
老翁經警方攔查後，坦承幼犬是撿來的，且有做出抓幼犬雙腳快速反覆甩動至自身頭上及打幼犬的動作，向員警辨稱是在訓練小狗，但現場民眾指證歷歷，警方依違反《動物保護法》將韓姓老翁函送地檢署偵辦。
5隻遭虐幼犬被救回時奄奄一息，在警員細心照顧下，隔天即恢復活力，交由屏東縣生命奇蹟護生協會暫時收留照護。
根據動保團體統計，屏東縣去年1到11月收容犬隻總死亡數1795隻，除了31隻在所內死亡，有1764隻是被人道撲殺，全國最多。被動保團體列名屠狗前三名城市。
恆春半島近年來，更是虐狗、毒狗、捕獸夾傷狗事件不斷，當地動保團體也期盼政府拿出更積極作為，避免讓國際觀光勝地成為動物們的墓地。
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