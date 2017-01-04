快來領！ 地檢署竟有1.4億未領回
2017-01-04 08:13
台中地檢署最近清查發現，11年來未領回刑事保證金的有1766人，金額高達約1.4億元。（資料照，記者張瑞楨攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台中地檢署最近清查發現，11年來未領回刑事保證金的有1766人，金額高達約1.4億元，目前台中地檢署已在官方網站上公布名單，提醒民眾趕快領回。
根據《蘋果日報》報導，台中地檢署執行科最近清查民眾未領回的保證金，從1988年到1999年，竟有1766多筆未領回，最高一筆保證金高達70萬元，總金額高達1億4453萬餘元。每筆從2014年12月開始，還會加發利息給當事人。
報導提到，襄閱主任檢察官郭景東表示，有時案件審結過了許多年，當事人可能忘了這件事，或是朋友幫忙具保，朋友也不好意思提問。這些保證金在當年都有通知過當事人領回，因為具保人所在地不明或有其他原因還留存在地檢署才公告招領。郭景東說，如果民眾尚未領回刑事保證金，可向地檢署詢問。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 《中英對照讀新聞》Last Dog At The Shelter Receives The Sweetest Farewell Party 收容所的最後一隻狗狗獲得最溫馨的道別趴
- 賣第一名的泡麵是它！年銷量吃掉589棟101
- 剩168棟老校舍待補強 3年內完成
- 魏于淳回「台」第一戰 嗨拚17分
- 台灣神將入畫 左萱獲日本漫畫賞銅獎
- 綠議員挺 在野議員：仍需加把勁
- 資訊科技融入教學 4校優勝冠全國
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 哈登連3戰三雙 火箭前無古人
- 阿妹烏托邦2.0 8月轉戰高雄 － 三天三夜解禁 帶領全場跳起來
- 中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
- 藉《灣生》暗酸薇薇安？唐立淇刪文後說...
- 狂犬病疫苗 三成寵物未施打
- 日台交協揭牌 日方：日台友好全球少見
- 雲林5鄉鎮 將改週收5天垃圾
- 連假後庫存降 快來挽袖捐血
- 動物悲歌 4縣收容所死亡率逾5成
- 台南子弟洪慶齡 將垃圾變綠金
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 桃竹苗四縣市健保給付 每人增1200元
- 《徵文啟事》百工心願
- 白蓮霧QR Code當門面 新市公所很時尚
- 36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 春節垃圾清運 43收受點不打烊
- 牽制中國 美將在南海部署地面重砲
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 捐款改建校舍 慈濟：會持續協助
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 「薪一哥」招牌 神全叩關百萬月薪
- 宜縣議會提案放寬農地填土 縣府有疑慮
- NBA》恩比德想把蕾哈娜 達陣得靠球迷幫忙
- 阿妹攻蛋受阻 王力宏嘆：遇到相同問題
- 《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 檢舉達人熟法規 開單率高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：快來領！ 地檢署竟有1.4億未領回
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分