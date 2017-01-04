快來領！ 地檢署竟有1.4億未領回

台中地檢署最近清查發現，11年來未領回刑事保證金的有1766人，金額高達約1.4億元。（資料照，記者張瑞楨攝）

2017-01-04 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕台中地檢署最近清查發現，11年來未領回刑事保證金的有1766人，金額高達約1.4億元，目前台中地檢署已在官方網站上公布名單，提醒民眾趕快領回。

根據《蘋果日報》報導，台中地檢署執行科最近清查民眾未領回的保證金，從1988年到1999年，竟有1766多筆未領回，最高一筆保證金高達70萬元，總金額高達1億4453萬餘元。每筆從2014年12月開始，還會加發利息給當事人。

報導提到，襄閱主任檢察官郭景東表示，有時案件審結過了許多年，當事人可能忘了這件事，或是朋友幫忙具保，朋友也不好意思提問。這些保證金在當年都有通知過當事人領回，因為具保人所在地不明或有其他原因還留存在地檢署才公告招領。郭景東說，如果民眾尚未領回刑事保證金，可向地檢署詢問。