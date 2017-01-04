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不畏司法狂詐財？ 原來張淑晶有這背景...

警研判，張淑晶的前男友是天道盟天鷹會大哥，她會不畏司法應是與「大哥的女人」有關。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-04  10:46

〔即時新聞／綜合報導〕惡房東張淑晶昨又爆出坑殺外國旅客，但到底為何她不怕官司纏身，屢屢用惡劣行徑詐財？警研判，張淑晶會不畏司法應是與「曾是大哥的女人」有關。

《蘋果日報》報導，檢警查出張淑晶前科累累，有重利、妨害自由、恐嚇、傷害、毀損等犯行，大多都與地下錢莊、暴力討債有關，警研判，張淑晶的前男友是天道盟天鷹會大哥，她會不畏司法應是與「大哥的女人」有關。

張淑晶坑殺房客的新聞屢見不鮮，她遭求刑後仍不改其出租房屋歛財的惡行，不過由於受害者太多，且頻上媒體版面，房客認出她，也就不會承租，於是她將腦筋動到國外遊客身上，且她認定國外旅客不會對她提告。

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