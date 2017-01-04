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獄中種菜、玩樂團 週刊爆葉少爺坐爽牢

酒駕肇事害死3條人命的「葉少爺」葉冠亨，最近重獲自由。（中央社資料照）

2017-01-04  07:13

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕肇事害死3條人命的「葉少爺」葉冠亨，最近重獲自由，卻被週刊爆料，揭開他在獄中生活，在外役監中輕鬆種菜、拔草，入獄3年多就獲假釋。

4年前葉冠亨酒後開賓士載友人陳岡逸在高市狂飆，失控撞死準備過馬路的婦人李幸蓉，陳岡逸也傷重不治，李婦丈夫許明義亦因悲傷過度猝死，留下許小妹由親友照顧。

葉冠亨被判刑6年後，2015年底移監法務部矯正署明德外役監，服刑3年又1個月後，假釋獲准。據《壹週刊》報導，葉冠亨3分之1的獄中時間是在明德外役監度過，雖然不算很輕鬆，但與一般監獄的受刑人相較之下，有如天堂地獄之別。

《壹週刊》報導，身為富二代的葉冠亨，入獄後沒有辦法適應獄中環境，平常在家少做家事，連吃剩的菜渣，都不知要倒在廚餘桶，直接倒入馬桶中，被登記違規。葉冠亨在明德外役監中，負責蔬果組作業，所有種菜步驟都要親自動手。獄中管理員表示，葉冠亨在獄中少了富二代的驕氣，還會幫忙年紀較大的受刑人。

葉冠亨在獄中參加了「山上傳奇」薩克斯風樂團，努力練習，考取了台南市街頭藝人證照。葉冠亨在之前沒有音樂基礎，在獄中從頭開始學，最拿手的曲目有《Let`s swing》、《落雨聲》等歌。去年母親節進行成果發表時，葉冠亨表演時並感謝母親的養育之恩，葉母則在台下留下眼淚。

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  • 葉冠亨在獄中參加了「山上傳奇」薩克斯風樂團，努力練習，考取了台南市街頭藝人證照。（資料照，記者吳俊鋒翻攝）

    葉冠亨在獄中參加了「山上傳奇」薩克斯風樂團，努力練習，考取了台南市街頭藝人證照。（資料照，記者吳俊鋒翻攝）

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