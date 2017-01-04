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網購貪便宜 花5千買iPhon6變塑膠打火機

2017-01-04  06:19

〔記者王捷／台南報導〕就讀國中的小剛（化名），在臉書PO文想買智慧型手機送胞兄，沒想到一名暱稱「莫執著」的臉友透過訊息向他兜售iPhon6，以5千元談妥，但莫男要小剛透過「第三方支付」方式，到便利超商取條碼付款，小剛付了錢卻沒拿到手機，網友還辯稱匯款有問題，還要小剛再次付錢，小剛驚覺被騙，到警所提告詐欺，警方建議要避免網購受騙，應找大型網路平台，並不要任意做第三方支付。

今日凌晨1時許，小剛在母親與胞兄陪同下到警所提告，小剛向警方供稱，2日不認識的臉友莫男，主動丟訊息問他，是不是想買手機，莫男剛好有一隻用不到到iPhon6要賣，兩人討價還價後以5千元談妥，但莫男探聽小剛一些私事，例如家教是不是很嚴？喜歡玩什麼遊戲等等，令小剛起疑。

在匯款當日，莫男要小剛詢問住家附近的全家便利商店店名，想要以便利商店的購票系統FamiPor做第三方支付，先領取條碼到櫃台付款，再由第三方公司轉帳給莫男，這樣的購物方式令小剛很質疑。

但是莫男卻反嗆小剛，「騙幾千元也不會變成王永慶」，半信半疑下小剛還是匯款，好不容易等到包裹，豈料盒子竟只裝了一個塑膠打火機，讓小剛氣炸打電話給莫男，但莫男匆匆掛了電話，小剛家人得知後帶著小剛到警所提告，目前警方正在調查中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 小剛指出，他拿到包裹之後發現盒子裡竟然只有塑膠打火機，才驚覺被騙。（資料照，記者王捷攝）

    小剛指出，他拿到包裹之後發現盒子裡竟然只有塑膠打火機，才驚覺被騙。（資料照，記者王捷攝）

  • 小剛向警方供稱，不認識的臉友「莫執著」向他兜售手機，卻寄打火機給他。（記者王捷翻攝）

    小剛向警方供稱，不認識的臉友「莫執著」向他兜售手機，卻寄打火機給他。（記者王捷翻攝）

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