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官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
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台南工廠油槽起火 警消現場警戒

2017-01-04  01:04

〔中央社〕台南市官田工業區內的一家紡織公司廠房在3日晚間10時傳出火警，因疑似儲油槽起火恐引發爆炸，消防人員抵達現場後全部撤離到數百公尺外警戒，初步調查沒有人員受困。

台南市政府消防局在3日晚間10時40分左右接獲報案，指稱在官田工業區的一間紡織公司廠房起火，隨後調派人車前往灌救。消防人員抵達現場後，發現疑似油槽內的煤油溢出，已有明火出現。

由於擔心引起爆炸，不只廠方緊急疏散數十名員工，消防人員也全部撤離到400公尺外警戒待命。廠方初步了解沒有人員受困。

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