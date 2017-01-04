違停嗆警「王八蛋」 男遭壓制反控警圍毆
2017-01-04 01:21
〔記者余衡／新北報導〕35歲張姓男子，昨晚9點多將轎車違停新北市土城區學成路超商外紅線，26歲邱姓員警巡邏行經上前勸離，張男以為警察要開罰單情緒瞬間暴走，他高分貝質疑邱員「我才停不到10分鐘，下車買個東西也不行？」引來路人圍觀。
邱員向張男說明紅線停車會阻礙交通，請他迅速將車開走，但張男仍不停挑釁說道「你這個菜逼八！」派出所其他員警行經下車了解，在一旁的張男妹妹也上前試圖調停，不料張男竟又指著邱員罵「王八蛋」，邱員為維執法尊嚴旋即壓制張男，造成手腳輕微擦傷。
張男被帶回派出所後不停咆哮，除打電話叫父親前來還向媒體投訴聲稱「自己被多名警察圍毆」，經查看錄影畫面確因張男出言挑釁才遭壓制，並無圍毆情事。
張男父親無奈表示，兒子從小有過動傾向，就診精神疾病多年情緒仍然容易激動。張男警訊後要求立即前往醫院驗傷，警方持續依妨害公務罪偵辦中。
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