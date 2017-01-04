官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救

現場人員全數撤離。（記者劉婉君攝）

2017-01-04 00:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市官田工業區一家紡織公司深夜傳出火警，消防人員趕抵現場，初步調查疑似油槽煤油不慎溢出引發火警，擔心恐引發爆炸，將現場人員全部撤離約400公尺外，目前仍警戒中，幸無人員受困。

台南市消防局於3日晚上10時40分左右接獲報案，出動12車逾40名警義消前往灌救，現場火勢一發不可收拾，廠方緊急疏散數十名作業人員。

消防局初步調查，疑作業人員在作業時不慎將槽內煤油溢出，因而引發火警。由於為獨立儲油槽，初步排除延燒可能，大批警消仍在外圍警戒中。