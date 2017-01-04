嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救

2017-01-04 00:27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等虐殺致死命案，將她遺體棄置在騎樓，去超商討過期食物吃後睡覺的邱姓男友，臉書曾在去年12月14日發文求救；警方調查，朱女曾出頭幫忙好友處理感情問題，相關人士與溫男有關，懷疑除財務糾紛，可能還有其他原因，還待溫姓男子到案說明。

邱姓男子臉書曾在12月14日發文「有誰可以救救我，我們被困在嘉義ㄌ完全什麼地方都不能走拜託各位救救我幫幫我吧」，朋友曾留言「四方要跟妳借一萬五千元你要借他唷」等，12月15日又發文「為什麼我人生換出來ㄉ就相是廢紮一樣我真的也是累ㄌ」，朱女留言回應「事情都遇到了只能面對」；由於14日邱、朱兩人疑已遭押到朴子市出租套房，為何還能在臉書發文求救，還待調查。