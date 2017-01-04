計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店
2017-01-04 00:00
計程車衝進的店面，竟是虱目魚名店，在店內幫忙的詹女4年前因為中山陸橋案，在網路上擁有高知名度。（記者吳昇儒攝）
〔記者吳昇儒／基隆報導〕4年前基隆市中山陸橋發生坍塌事件，當時在橋上的詹姓女子剛好要到自家的虱目魚店幫忙，卻從橋上墜落，飽受驚嚇。但詹女的面貌清秀，被網友封為虱目魚名店千金，廣受網友支持。3日晚間一輛計程車竟衝進詹女家開的虱目魚店，所幸晚間沒營業，以免造成更多人傷亡。
64歲伍姓計程車駕駛3日晚間在公車循環站載客，要前往大慶大城社區，晚間7時30分，伍男駕駛的計程車行經31號陸橋時與21歲的陳姓機車騎士發生擦撞。計程車竟直接衝進虱目魚店門口，一旁開檳榔攤的張姓婦人，閃避不及也被計程車撞傷。
救護人員趕抵現場時，發現除了陳姓騎士及伍姓運將之外，坐在計程車後座的葉姓乘客也受傷，但副駕駛座的王姓女子卻逃過一劫。警方正調閱周邊監視器，釐清事故發生原因。
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