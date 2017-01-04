| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田工業區工廠油槽傳火警 警消前往灌救
 首頁 > 社會

計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店

計程車衝進的店面，竟是虱目魚名店，在店內幫忙的詹女4年前因為中山陸橋案，在網路上擁有高知名度。（記者吳昇儒攝）

2017-01-04  00:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕4年前基隆市中山陸橋發生坍塌事件，當時在橋上的詹姓女子剛好要到自家的虱目魚店幫忙，卻從橋上墜落，飽受驚嚇。但詹女的面貌清秀，被網友封為虱目魚名店千金，廣受網友支持。3日晚間一輛計程車竟衝進詹女家開的虱目魚店，所幸晚間沒營業，以免造成更多人傷亡。

64歲伍姓計程車駕駛3日晚間在公車循環站載客，要前往大慶大城社區，晚間7時30分，伍男駕駛的計程車行經31號陸橋時與21歲的陳姓機車騎士發生擦撞。計程車竟直接衝進虱目魚店門口，一旁開檳榔攤的張姓婦人，閃避不及也被計程車撞傷。

救護人員趕抵現場時，發現除了陳姓騎士及伍姓運將之外，坐在計程車後座的葉姓乘客也受傷，但副駕駛座的王姓女子卻逃過一劫。警方正調閱周邊監視器，釐清事故發生原因。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基隆 虱目魚 計程車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤南瓜燉牛肉
家常菜✤蔥爆魚條
調味料下鍋有順序！
鋁箔紙洗排水孔？
轉寄

標題：計程車擦撞機車衝進屋 竟是基隆虱目魚名店


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.