重大要犯接連逃亡 法部：應增「保全羈押」制度

2017-01-03 23:02

〔記者楊國文／台北報導〕針對近來又陸續發生被判重刑的貪污檢察官井天博、吸金逾百億的李周全等人，利用上訴、判決未確定等空窗期潛逃等亂象，法務部今再度嚴正呼籲「不應再坐視判決有罪的被告接連逃亡」，應儘速修正刑事訴訟法，增訂「保全羈押」制度，命被告有到庭聆判義務，由法官視個案決定有無羈押必要，補司法漏洞。

法務部指出，現行刑事訴訟法規定，法院宣判時被告無須到庭，除了導致法官常常是對著「無被告在場」的法庭宣判荒謬場景外，更重要的是，此時即便法院宣判結果是判處重刑，但因被告不到庭，法官根本無從審酌是否應當庭羈押，被告依然可保有自由、不受任何拘束，更可利用提起上訴、判決尚未確定期間，從容逃亡，且此類案例已一再發生，使司法公信力遭致嚴重打擊。

法務部舉例，前年10月間，因違反銀行法吸金逾百億元、遭法院判處有期徒刑8年的被告李周全，利用上訴三審期間逃匿；同年12月，又發生前檢察官井天博因貪污案遭法院重判11年6月，同樣利用上訴三審期間逃亡。日前，又發生違法吸金逾5億元、經一審判處12年的被告陳元忠在上訴程序進行中，人間蒸發，接著，唐鋒公司前董事長周武 賢因炒作股票違法獲利6億多元，經二審法院判處有期徒刑7年，但同樣在二審法院交保後利用上訴三審期間，逃匿無蹤。官員指出，這些案例的被告都被判處重刑，但宣判時都可不到庭、也都是利用上訴期間從容逃逸。

為徹底解決此問題，法務部強調，早於去年6月間，參酌學者專家及德國、美國、日本等立法例，已擬具於刑事訴訟法增訂「保全羈押」制度修法建議，送請主管機關司法院參考，呼籲應儘速提案修法，修法內容建議：宣判時被告有到庭義務、判處一定刑期以上時，法院應當庭審酌是否羈押，此修法建議，已兼顧保障被告人權與國家司法正義。

官員指出，遭判重刑的被告，其人身自由本不應仍和未經起訴、未經判刑之嫌疑人完全相同，此為司法正義的基本要求，德、美、日的法制也都如此設計，我國實不應抱殘守缺，應加速修法面對。