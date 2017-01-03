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受傷男無故攻擊救護車 折雨刷、將血液抹車體

受傷的中年男子無故攻擊救護車，留下斑斑血跡。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-03  22:00

［記者陳恩惠／台北報導］台北市社子地區今天晚間發生一起男子酒後受傷，卻無故攻擊前往的救護車的事件，由於報案人表示，男子疑似精神病患者，可能還罹有後天免疫缺乏症候群病症，讓救護人員不敢鬆懈，沒想到受傷流血的男子，不僅攻擊抵達的救護車，折斷後車窗雨刷，還將自身的血液抹在救護車的車體，最後經警消合力，將他約束後，送醫治療。

台北市消防局119勤務中心今天晚間9時25分據報，指稱北市延平北路七段107巷內，有酒醉男子不知何故受傷流血，消防局派遣第四救災救護大隊士林中隊後港分隊的1部救護車前往救護，沒想到才抵達巷口，受傷男子抓狂似地突然衝上前徒手攻擊救護車，企圖破壞救護車體的物件。

消防局表示，由於報案人指稱，男子可能還罹有後天免役缺乏症候群的病症，救護人員不敢大意，以最高防護規格對待，看見男子不斷攻擊救護車，造成救護車駕駛座側後照鏡折歪，車窗後雨刷斷裂，方向燈、玻璃及車體多處染有男子血跡，趕緊呼叫支援並請求轄區警方協助，總共出動3部救護車12名救護人員到場。

消防局說，由於男子拒絕配合，多名消防人員身著隔離衣，全副武裝與到場的警方合力，奮戰47分鐘終於順利使用束帶將他約束制伏，然後迅速送醫救治，但男子相當不配合，不僅拒絕透露自己的姓名、年籍、住處等個人資料，對於自己身上的傷如何弄的，也不說明。

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  • 男子雖然受傷，仍施蠻力折斷後窗雨刷。（記者陳恩惠翻攝）

    男子雖然受傷，仍施蠻力折斷後窗雨刷。（記者陳恩惠翻攝）

  • 救護車後窗雨刷被折斷。（記者陳恩惠攝）

    救護車後窗雨刷被折斷。（記者陳恩惠攝）

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相關關鍵字： 救護車 血跡 醫療暴力
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