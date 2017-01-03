眾多女學生遇國中狼師？ 控投訴遭校方「河蟹」
2017-01-03 23:26
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團《爆料公社》驚爆，東部某國中已婚男主任，居然在私底下以私訊的方式告白國三女同學，還一再詢問對方能不能保密，手機會不會被看等等，並要求女學生不能講出去，事件爆發後，引起大批網民撻伐，掀起不小輿論。
一名網友在《爆料公社》指出東部某國中一名男主任，用LINE私訊一名國三女同學，先是對該名女學生告白說：「其實我年輕時喜歡妳這一型的女生，私下不必叫我老師」，並要求該名女學生把對話刪除並保密，是「屬於兩人的小祕密」，還問女學生喜歡什麼要送禮。
不料事件一出，又爆出其他受害者們，第2位女學生指出，該名老師會對她有過多肢體接觸，趁機吃她豆腐，將此事投訴校方後，校方指出已做處理，卻透過另一位受害女學生媽媽，才知道自己遭學校「河蟹」欺騙！據悉，目前已知受害女學生為3人，尚未確定是否有更多其他被害女學生。
稍早前，受害女學生們發表了聯合聲明，指出該位狼師不但對她們語言、肢體騷擾，還被其妻子恐嚇，並在事件曝光後，夫妻倆還惡人先告狀，向其他人指稱女學生是為了離開而編謊，讓她們身心靈受到巨大傷害，文末希望請該主任自重，不要再對其他女學生下手，引爆網友激憤情緒。
不少網友留言：「熔爐台灣版」、「不配為人師表」、「希望這個垃圾人上新聞不要打馬賽克！直接給他的垃圾臉讓全國知道」、「太扯了，什麼爛學校，居然包庇這種噁心的髒東西」、「教育部該來關心了」、「所以老師是亂槍打鳥的概念」、「我覺得這比流星雨更有看頭了！」
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