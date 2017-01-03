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土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌犯落網
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男護理師酒駕自撞 LP遭燙傷成「烤小鳥」

2017-01-03  21:28

〔記者余衡／新北報導〕這回酒駕可害慘自己了！25歲蘇姓男子今天凌晨酒後騎車返家途中，行經新北市三峽區溪北街時，不慎自撞路旁貨車後車斗，蘇男連人帶車倒地後，下體剛好被壓在排氣管下，不勝酒力的他無法自行爬起，數分鐘後才由警、消人員協助脫困，送醫時不斷傳出陣陣焦味，經檢查大腿內側及生殖器表皮已經嚴重灼傷，面積約佔全身5%，成了名副其實的「烤小鳥」。

警方調查，擔任護理師的蘇男下班後前往土城和友人飲酒，凌晨騎車返回三峽家中路上發生自撞車禍，他下半身被機車壓住無法移動，才會遭排氣管高溫燙傷，若神智清醒應可自行逃出，蘇男經酒測果然測出酒測值達0.69毫克。

他到院時因酒精作祟，雖然身受重傷還未感到疼痛，直至早上痛醒才驚覺受傷，雖然目前沒有生命危險，但後續恐進行植皮手術，警方也會依公共危險罪持續偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 蘇男酒駕自撞現場。（記者余衡翻攝）

    蘇男酒駕自撞現場。（記者余衡翻攝）

  • 蘇男酒駕自撞現場。（記者余衡翻攝）

    蘇男酒駕自撞現場。（記者余衡翻攝）

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標題：男護理師酒駕自撞 LP遭燙傷成「烤小鳥」


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