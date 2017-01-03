金門「提酒券」偽造案 9人收押禁見

金門檢警追查的右方假提酒券與左方的真提酒券，在紫光燈照射下，浮水印有明顯不同。（記者吳正庭攝）

2017-01-03 21:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門檢警持續追辦首宗「提酒券」案，至今天為止緝獲嫌犯12人，其中9人收押禁見、一人3萬元交保，另2人候傳；受害酒商16人，查獲偽造提酒券515張，遭詐金額約400萬元。

金酒公司印發的農曆春節家戶購酒提酒券，去年最後一天傳出有大批偽造券流出市面，經金城警方追查，陸續將嫌犯逮獲到案。

金門地檢署檢察官席時英、楊舒雯偵查，將全案依刑法之行使偽造有價證券、詐欺等罪嫌，認洪姓等9嫌有事實足認有勾串在逃共犯之虞，向地方法院聲押獲准，另一許嫌3萬元交保，另2人候傳。

金門警方表示，該案仍有特定對象在掌握中，目前正逐一縮小偵查範圍，待證據齊全，可望近期對各界說明案情。