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土耳其新年夜店恐攻 又有2嫌犯落網
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騎士挨撞倒路中央 熱心民眾拿傘齊守護

路過的民眾與附近的店家，紛紛拿傘幫倒地的騎士擋雨，令人感到暖心。（記者吳昇儒攝）

2017-01-03  21:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕「台灣最美的風景就是人」基隆市31號橋頭晚間7時30分發生一起計程車撞機車事故，機車騎士被撞倒地不起，計程車則直接撞進路旁店家。附近的民眾發現騎士倒在馬路中間淋雨，立刻發揮愛心拿傘幫忙遮蓋保護，亮色的雨傘也引起行經附近的車輛注意，避免撞上受傷的騎士。現場最少有6把雨傘守在騎士旁邊，直到救護車將人送走才離去。

坐在計程車前座的王小姐表示，案發當時自己抬頭看見是綠燈，準備下橋便打電話回家，說在車上了，一個閃神就衝進店家，自己也嚇了一跳，只見後座的乘客及司機喊痛，自己非常幸運毫髮無傷。

目擊的店家則說，被撞的機車騎士可能是綠燈衝太快，加上計程車疑似闖紅燈為了閃機車，才會撞進店內。

店內本來有2名婦人開心的聊天，卻天降橫禍，兩人都向後閃避受了傷，自行搭車前往醫院就醫。警方目前正在調閱道路監視器畫面，釐清雙方肇事原因。

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  • 計程車直接撞進店內，車上2人受傷。（記者吳昇儒攝）

    計程車直接撞進店內，車上2人受傷。（記者吳昇儒攝）

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