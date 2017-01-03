誆好友投資中國兵工廠 母子同遭判刑

2017-01-03 21:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕蔡姓男子佯裝富商向劉姓友人吹噓投資中國子彈兵工廠，只要投資便可獲職務，誘使對方投資300萬元，再挪買價值250多萬元賓士車，被害人察覺受騙、提告，高雄地院今審結，判蔡男3年6個月。

蔡男詐欺行為還禍及母親，蔡母幫忙匯款購賓士車，也涉及收受贓物罪，遭高雄地院判刑4個月，可易科罰金，兩人均可上訴。

判決書指出，蔡男與被害人是大學時期好友，深獲信賴，103年12月間佯稱在熟識中國的官二代、富二代，並在上海共同投資開設子彈兵工廠，他是四分之一的股東，該兵工廠將於104年5、6月興建完成，目前訂單滿滿、獲利驚人，破例讓好友入股，每股需600萬元。

蔡男同意讓被害人插暗股300萬元後，還能安插到中國兵工廠任職，月薪人民幣7萬元（約台幣31萬多元），還有宿舍、座車，如果財力不足，每月可分紅約55萬元台幣。

被害人於104年1、2月交付300萬元，但直到去年6月職務仍無下文，蔡男一再誆稱「機密」，被害人起疑，特地跑到上海工商行政局查詢商業登記機構，發現並無該公司才知受騙、提告。

檢方查出蔡男收到300萬元，就去台南訂購賓士車，並委託母親匯款付車款，法官認定蔡母明知被告經濟不佳，應可預見是來路不明的贓款，反而同流合污，收下253萬元贓款付車款，依收贓罪追判蔡母4個月。