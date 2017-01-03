香菸燙眼皮、舉臂車吊半空 恐怖男凌虐前女友新歡
2017-01-03 21:09
〔記者王定傳／新北報導〕新北市蔡姓男子不滿王姓前女友與黃姓新歡交往，連送給她的生日禮物即機車都給對方「騎」，氣炸夥同鐘姓及陳姓男子，把黃押往三峽白雞山區圍毆，還用香菸燙他眼皮，甚至開舉臂車把他吊在半空中凌虐，新北地院今依剝奪他人行動自由罪，判蔡男2年徒刑，鐘男10月徒刑、陳男半年。
檢警調查，28歲的蔡男從王女未成年時就交往，退伍後同居，91年間生了1女但未結婚，101年間，蔡男因案入監，出獄後發現王女有新歡，分手後，蔡男因不滿前女友竟把他送的機車給新歡騎，因此遭開違規罰單，甚至發生擦撞，越想越不滿，要求黃賠償35000元，今年4月8日，夥同陳、鐘等人殺到板橋討錢。
蔡男一見到前女友竟狠抓頭髮，把她從三樓拖到一樓，強押兩人上車，開往山區後先要黃下跪，再圍毆或持熱熔膠、老虎鉗、空氣槍毆打，甚至作勢拿老虎鉗拔牙齒及指甲，王女曾下車阻止，蔡男竟拉她頭髮、踢臀，拿熱熔膠鞭打她小腿。
蔡男仍不罷手，拿香菸燙黃男眼皮，鐘男隨後拿麻繩綑綁，開舉臂車把他吊到半空中，再打電話給黃男前雇主問：「這員工你還要不要？」老闆回「要」後，黃男才從半空中順利著地，隨後押黃男到其前老闆處討1萬餘元薪資；蔡男坦承犯行，另涉犯強盜部分，合議庭認定蔡男主觀並無強盜意圖，可上訴。
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