台灣詐騙嫌犯被送中國 再加4人

2017-01-03 20:38

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕越南公安於去年12月下旬在海防市，逮捕並拘留涉嫌跨境電信詐欺的我國籍嫌犯4人及中國籍嫌犯1人，據中方通報，全數嫌犯已於今年1月1日被押往中國，外交部和陸委會皆表達遺憾和抗議。

外交部表示，我駐越南代表處獲越南政府通知本案後，已於第一時間派員交涉並提出協助配合調查取證訴求，同時要求越方依「原國籍管轄原則」速將我國籍犯嫌遣送回我國；但中方援例主張受害者均在中國，要求越方將所有犯嫌依兩國民刑事司法互助條約遣送中國，並從中阻撓我方瞭解案情及探視我國籍犯嫌。

外交部說，越方仍於本年1月1日在中國強力施壓下，將犯嫌強制送至中國；中方則透過兩岸共同打擊犯罪及司法互助等機制通報我法務部。

陸委會表示，已向中方要求，應迅依兩岸司法互助協議規定，及時進行人身自由限制通報，保障國人在中國相關司法權益、踐行正當法律程序；並本於人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜。

陸委會表示，在獲知相關機關通報4名我方人員遭帶往中國後，即向中方表達深切遺憾並提出嚴正抗議，中方此舉再次漠視我方呼籲，影響雙方共同打擊犯罪的互信基礎，更影響我方向上溯源追查幕後首腦，對瓦解跨境電信詐騙犯罪組織，並無幫助。